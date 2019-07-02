Фірташа судитимуть у США: названо спільників скандального олігарха

Український олігарх Дмитро Фірташ має постати перед американським правосуддям. Верховний суд Австрії поставив крапку в п’ятирічному процесі порятунку мільярдера з рук ФБР.

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Це є остаточне рішення, яке ще має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом.

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Ця історія, яка, схоже, добігає кінця, стане черговим прикладом, коли українська правоохоронна система не здатна покарати своїх корупціонерів та олігархів, і за це беруть американці.

Що таке екстрадиція? Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

В чому звинувачують Фірташа

Фірташа звинувачують у створенні організованого злочинного угрупування для видачі хабаря розміром 18,5 мільйонів доларів владі одного зі штатів Індії. В обмін на гроші вона мала дати Фірташу ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Виготовлений титан мав іти на заводи Boing в штаті Іллінойс, що зрештою і стало підставою американцям зайнятися Фірташем.



Дмитро Фірташ

Затриманий у Відні навесні 2014 року, він провів декілька днів під арештом, але згодом його випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Це була рекордна сума в історії Австрії, а гроші за його свободу вніс російський олігарх Василь Анісімов.



Російський олігарх Василь Анісімов

Тоді, одразу після звільнення, Фірташ провів зустріч у Відні з кандидатом в президенти Петром Порошенком. Вони домовилися про зняття Віталія Кличка з виборів 2014 року та концентрацію спільних зусиль в політиці.



Фірташ обговорював з Порошенком участь Кличка на виборах 2014 року

Історія Фірташа – це приклад транснаціональної корупції та конвертації великої політики в гроші. І після екстрадиції Фірташа з Відня до штату Іллінойс американська влада отримає в свої руки носія величезного масиву інформацію про організовану злочинність та корумповану політику в Україні та Росії.

Спільники Фірташа

• Семен Могилевич

Перший, про кого запитають американці, – це Семен Могилевич, який входить до списку ФБР найбільш розшукуваних злочинців світу.



Семен Могилевич

Фірташ, як гравець на ринку газу, з'явився ще за часів президента Леоніда Кучми, коли раптом нікому невідома угорська компанія Eural Trans-Gas стала постачати блакитне паливо з Туркменістану в Україну. Як виявилося, засновниками компанії стали троє безробітних румунських пенсіонерок, а створював її юрист Могилевича Зеєв Гордон.

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Директором цієї міфічної фірми-прокладки, що заробляла сотні мільйонів з повітря, був колишній угорський чиновник Андреас Кнопп, який очолював представництво "Газпрому" в Угорщині. Він також був близьким до Могилевича.

Як виявило ФБР, цей Кнопп входив до злочинного угрупування Фірташа, за яким полювали американське правосуддя в рамках індійської справи про хабарі та Boing.

• Аркадій Ротенберг

Другий, про кого запитають Фірташа американці – це Аркадій Ротенберг, що входить у найближче оточення президента Путіна.



Аркадій Ротенберг

Ротенберг – це спаринг-партнер Путіна по дзюдо, який перетворився за влади чинного президента Росії на впливового олігарха. Саме Ротенбергу Путін доручив будувати Керченський міст, що на виконання імперських планів з'єднав анексований Крим та материкову Росію.

Ротенберг щедро обдаровував Фірташа кредитами, за які олігарх скуповував в Україні хімічні заводи. Це дозволило йому побудувати монополію та поставити на коліна українських аграріїв, що змушені купувати азотні добрива дорожче, ніж сам Фірташ продає ці самі на експорт.

При чому за часів Порошенка той підігравав Фірташу, заборонивши імпорт добрив від інших виробників, що мало би стримати апетити олігарха. Так само Порошенко "забув" накласти санкції на Ротенберга.

Фірташ може стати для ФБР корисним джерелом інформації про розподіл ролей як у світі організованої злочинності, так і політичних кланах України та Росії.

• Віктор Ющенко, Петро Порошенко та Віктор Янукович

Третє, про що можуть запитати ФБР у Фірташа – це відкати, які могли платитися українським президентам Ющенку, Януковичу та Порошенку.

Саме за часів Ющенка організована Фірташем компанія-прокладка "РосУкрЕнерго" отримала доступ до внутрішнього ринку України, постачаючи газ найбільш платоспроможним покупцям.



Віктор Ющенко

За часів Януковича Фірташ став одним з головних отримувачів його правління, компенсувавши з максимальною вигодою втрати газу, вилученого за часів правління Юлії Тимошенко.

Крім того, Фірташ засадив у борги Одеський припортовий завод, який втратив інвестиційну привабливість для будь-кого, окрім олігарха. В часи Януковича Фірташ побудував монополію облгазів. А також отримав без конкурсу в своє спільне підприємство наш державний Запорізький титано-магнієвий комбінат.

За особливо довірливий статус Фірташу довелося заплатити тим, що Янукович оформив на нього "Укртелеком", який потім був перепроданий Ахметову, але той не заплатив повну вартість.



Віктор Янукович

В часи Порошенка Фірташ став спільником у змові про розподіл влади, а близький до нього Юрій Бойко уникнув будь-яких неприємностей із законом, зокрема, його чекала безкарність у питанні вишок Бойка.



Петро Порошенко

• Захисники Фірташа

Четвертий табір спільників Фірташа, який викрито в Америці – це його чисельні радники, лобісти та адвокати.

Для того, щоб на п'ять років затягнути свою видачу американцям, Фірташ найняв колишнього міністра закордонних справ Австрії Міхаеля Шпінделеггера, а захищав його екс-міністр юстиції Австрії Дітер Бьомдорфер.



Міхаель Шпінделеггер

Аби врятувати свою репутацію, Фірташ навіть вигадав собі громадський статус засновника Агентства модернізації України. Його помпезно презентував у Відні декілька років тому, обіцяючи мільярди інвестицій в Україну, але зараз взагалі воліє про нього не згадувати.

Від роботи на Фірташа поступово відмовилися заявлені учасники, такі як колишній міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер та міністр фінансів Німеччини Пеєр Штайнбрюк.



Бернар Кушнер



Пеєр Штайнбрюк

Що чекає на Фірташа

Якщо Фірташ постане перед американським правосуддям, на нього очікує суд присяжних, які не люблять іноземних олігархів, що намагаються нажитися на американських корпораціях або відмивають гроші в США. Це вже доведено справою Лазаренка, який відсидів вісім років у американській тюрмі.

Єдиний урок, який маємо винести ми як українці з історії Фірташа, на нашій планеті є місця, де карають олігархів та VIP-корупціонерів незалежно від їхнього статус та товщини гаманця. І рано чи пізно ми, українці, маємо також стати такою країною.