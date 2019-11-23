Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим

Олігарх Рінат Ахметов поповнює арсенал своєї інформаційної зброї. На кону – втрата надприбутків, які були гарантовані за влади Порошенка, але почали стрімко зникати за влади Зеленського.

Бійка в аеропорту Бориспіль, коли екс-депутат Олег Ляшко напав на чинного нардепа Андрія Геруса, скинула покривало із залаштункових політичних договорняків. Справа Ляшка, який не приховує, що лобіює інтереси олігарха, вскрила одразу декілька політичних консерв.

Цікаво! Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса

А сам Ляшко почав отримувати інформаційну підтримку з боку різних політичних сил, які раніше ми могли лише підозрювати в таємній співпраці з Ахметовим. Немов по команді на захист одіозного екс-нардепа повстали одразу декілька знакових осіб.

Відео бійки Ляшка та Геруса:

Підтримка Ляшка і співпраця з Ахметовим

► Так, свою підтримку Ляшку висловила Юлія Тимошенко, яка зараз стала частим гостем на телеканалах.

При чому новоспечена опозиціонерка називає "злочинною" поправку того самого Геруса, якого вона намагалася залучити в свою команду, запрошувала на різноманітні форуми. Але коли Герус не зійшов з принципів обмеження впливу Ахметова – його дії зразу стали "злочинними".

► Ще один голос на захист Ляшка – від колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. "Ув'язнення за його відверту позицію щодо енергетичної безпеки держави – це перебір! Олег Ляшко, тримайся!" – написав Гройсман у фейсбуці.

Пригадую, як після зміни президента України я, ще в статусі депутата, та Герус, як представник Зеленського, приходили на засідання уряду, попереджаючи про наслідки зростання ціни на електроенергію та отримання додаткових грошей Ахметовим після 1 липня, коли почав діяти фейковий "ринок електроенергії". Але Гройсман тупо провів рішення в закритому режимі, знаючи про негативне ставлення нової влади та при цьому все одно проштовхуючи його.

► Ще один показовий крок – це те, що суддя відпустив Ляшка на поруки народного депутата Михайла Волинця від партії "Батьківщина". Волинець багато років позиціонував себе як профспілковий лідер, але в цьому парламенті під час усіх питань, які зачіпають інтереси Ахметова, ставав на бік олігарха. За чутками, син Волинця працює на добро оплачуваній посаді в структурах компанії "Метінвест" Ріната Ахметова у Женеві.



Михайло Волинець

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

З Ляшка ліплять образ мученика, щоб показати спроможність клану захищати своїх агентів впливу в критичних ситуаціях. Адже, якби Ляшка не захистили, то наступного разу жоден з них не захотів би рвати горлянку за олігарха. Ціна питання – величезна.

Читайте також: Ахметов і його зв'язки з Кремлем: з'явилися таємні розмови помічників Путіна

► За рахунок імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, на українському ринку з'явилося альтернативне джерело постачання, що змусило Ахметова суттєво знижувати ціну. Падіння на 20% за два місяці – це наслідок появи конкурентів на ринку.

► При чому імпорт електроенергії із Росії складає від 18 МВт (вночі) до 102 МВт (вдень). Це становить мікроскопічні дози в щоденному споживанні України – від 0,13% до 0,54 та не несе жодної загрози енергетичній безпеці.

► Більшість цього імпорту іде на "ринок на добу наперед", що було дозволено законом від 2017 року, за який голосував сам Ляшко.

Боротьба Ахметова в медіа

Зниження заробітків Ахметова змушує його боротися за свої гроші за допомогою традиційних методів. Крім своїх політиків, це також і медіа. Ахметов розширяє лінійку своїх телеканалів.

Читайте також: Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського

Це відбувається непомітно для суспільства тільки тому, що мало хто уважно слідкує за рішеннями державних регуляторів. Але вже дуже скоро ви як телеглядачі це побачите, коли знайдете в себе у телевізорі канал новин "Україна 24", який під гаслами демократії почне просувати потрібні Ахметову меседжі.

Олігарх, фактично, скористався тим, що нова влада не прозвела повноцінне перезавантаження Нацради з питань телебачення і радіомовлення – і люди, які залишилися в спадок від епохи Порошенка, провели переоформлення ліцензії для компанії "Аспера 2011", яка мовила під брендом телеканалу "Ескулап".



Рінат Ахметов

"Аспера 2011" входила до пулу телекомпаній, яких пов'язували з оточенням Олександра Януковича, мали три попередження Нацради за недотримання програмної концепції. Але в часи Порошенка канал перейшов під контроль Ахметова замість того, щоб бути конфіскованим як активи президента-втікача. Ну а тепер – новий етап легалізації через зміну програмної концепції.

Раніше цей канал мав ліцензію на фільми, розважальні та науково-просвітницькі передачі, але зараз їм надали право майже на 16 годин інформаційного мовлення. При тому, що решта гравців на ринку були би також раді легко переоформити ліцензії, але можуть про таке лише мріяти.

Розвивати свій телевізійний щит Ахметов буде фактично нашим з вами коштом – адже ресурси в нього за рахунок монополії в багатьох галузях економіки, а ця монополія була результатом неформальних і взаємовигідних домовленостей з попередніми президентами Януковичем і Порошенком.

Замкнений цикл української корупції

Для прикладу, якщо подивитися на проміжні показники компанії "ДТЕК Павлоградвугілля" – найбільшої вугільної компанії України – за 9 місяців, її операційний прибуток зріс майже на 50% до минулого року. Це вугілля не продавалося на експорт, а з нього вироблялася електроенергія, за яку втридорога сплачувала вся країна. А потім, заради збереження цих доходів, гроші йдуть на інформаційні телеканали олігарха.

Читайте також: Чого очікувати від поставок електроенергії з РФ: думка експерта

Тому це все – замкнений цикл української корупції: купувати президентів та депутатів, потім купувати рішення, які вони ухвалюють, потім – заробляти надприбутки, на захист яких створювати телеканали, де потім будуть мовити ці куплені екс-президенти та депутати.

Якщо монополія Ахметова в енергетиці не буде зруйнована, рано чи пізно його гроші почнуть працювати на реванш – і від нинішнього рейтингу влади нічого не залишиться. Тому єдиний шлях для успішної України – це позбавити Ахметова статусу монополіста та розслідувати всю його платну агентуру в політиці.