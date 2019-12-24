Антикоррупционный суд оставил Грымчака под стражей

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей экс-заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 53 дня. Рассмотрение дел состоялось по ходатайству детектива НАБУ.

Юрий Грымчак будет находиться под арестом до 14 февраля 2020 года с возможностью внесения залога почти в 2 миллиона гривен, сообщает ВАКС.

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Кроме того, суд отметил, что лицо остается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию до соответствующего решения суда.



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