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      Антикоррупционный суд оставил Грымчака под стражей

      24 Читати новину українською
      Суд оставил Грымчака за решеткой до 14 февраля / obozrevatel.com

      Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей экс-заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 53 дня. Рассмотрение дел состоялось по ходатайству детектива НАБУ.

      Юрий Грымчак будет находиться под арестом до 14 февраля 2020 года с возможностью внесения залога почти в 2 миллиона гривен, сообщает ВАКС.

      Важно! Суд уменьшил Грымчаку размер залога в три раза

      Кроме того, суд отметил, что лицо остается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию до соответствующего решения суда.


      Что известно о деле Грымчака

      • 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве Грымчака и его “помощника” задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно о взятке. Их задержали на "горячем" – при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
      • Юрий Грымчак предложил свои услуги для обеспечения согласования проектной документации представителю частного предприятия. За эти "услуги" Юрий Грымчак попросил 1 миллион долларов.
      • Он должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.
      • В НАБУ отметили, что задержали Грымчака и его коллегу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Гримчак Задержание Юрия Грымчака Антикоррупционный суд
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