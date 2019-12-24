Антикоррупционный суд оставил Грымчака под стражей
Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей экс-заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 53 дня. Рассмотрение дел состоялось по ходатайству детектива НАБУ.
Юрий Грымчак будет находиться под арестом до 14 февраля 2020 года с возможностью внесения залога почти в 2 миллиона гривен, сообщает ВАКС.
Важно! Суд уменьшил Грымчаку размер залога в три раза
Кроме того, суд отметил, что лицо остается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию до соответствующего решения суда.
Что известно о деле Грымчака
- 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве Грымчака и его “помощника” задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно о взятке. Их задержали на "горячем" – при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
- Юрий Грымчак предложил свои услуги для обеспечения согласования проектной документации представителю частного предприятия. За эти "услуги" Юрий Грымчак попросил 1 миллион долларов.
- Он должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.
- В НАБУ отметили, что задержали Грымчака и его коллегу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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