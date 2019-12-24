Антикорупційний суд залишив Гримчака під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою ексзаступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на 53 дні. Розгляд справ відбувся за клопотанням детектива НАБУ.

Юрій Гримчак перебуватиме під арештом до 14 лютого 2020 року з можливістю внесення застави у майже 2 мільйони гривень, повідомляє ВАКС.

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Крім того, суд наголосив, що особа залишається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню до відповідного рішення суду.

Що відомо про справу Гримчака