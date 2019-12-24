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      Антикорупційний суд залишив Гримчака під вартою

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      Суд залишив Гримчака за ґратами до 14 лютого / obozrevatel.com

      Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою ексзаступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на 53 дні. Розгляд справ відбувся за клопотанням детектива НАБУ.

      Юрій Гримчак перебуватиме під арештом до 14 лютого 2020 року з можливістю внесення застави у майже 2 мільйони гривень, повідомляє ВАКС.

      Важливо! Суд зменшив Гримчаку розмір застави в три рази

      Крім того, суд наголосив, що особа залишається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню до відповідного рішення суду.

      Що відомо про справу Гримчака

      • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ разом з Генпрокуратурою та СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні  Гримчака та його “помічника” затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо хабаря. Їх затримали на "гарячому" – при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.
      • Юрій Гримчак запропонував свої послуги для забезпечення погодження проєктної документації представнику приватного підприємства. За ці "послуги" Юрій Гримчак попросив 1 мільйон доларів.
      • Він повинен був звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.
      • У НАБУ зазначили, що затримали Гримчака та його колегу за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак Антикорупційний суд
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