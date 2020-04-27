Антикризисные финансовые инструменты для покупателей первичной недвижимости
Даже самые сложные периоды можно обернуть себе на пользу. Например, выгодно купить квартиру и получить уверенность в завтрашнем дне.
Саме тому "Інтергал-Буд" спільно із фахівцями з банківського сектору влаштовують zoom-конференцію, щоб обговорити основні антикризові фінансові інструменти для купівлі житла.
Про що поговоримо:
– Які можливості придбати квартиру в новобудові пропонує зараз забудовник?
– Де взяти гроші, які спецумови та програми лояльності діють у банках?
– На що треба звертати увагу у будь-який час, щоб не втрапити в халепу?
Також поговоримо про кредитні програми, тривале розтермінування та інше.
Спікери
1. Анна Анісімова, керівник відділу інвестицій та аналітики "Інтергал-Буд"
2. Володимир Чорненький, директор з розвитку роздрібного бізнесу АТ "ПРАВЕКС БАНК"
3. Катерина Личана, керівник управління по роботі з партнерами ПАТ "КБ ГЛОБУС"
Модератор
Вікторія Берещак, журналіст та експерт ринку нерухомості
Готуйте питання і приєднуйтесь до конференції 28 квітня об 11 годині за посиланням.
Ідентифікатор конференції: 820 5866 6314