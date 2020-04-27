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      Антикризові фінансові інструменти для покупців первинної нерухомості

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      Антикризові фінансові інструменти для покупців первинної нерухомості

      Навіть найскладніші періоди можна обернути собі на користь. Наприклад, вигідно придбати квартиру і отримати впевненість у завтрашньому дні.

      Саме тому "Інтергал-Буд" спільно із фахівцями з банківського сектору влаштовують zoom-конференцію, щоб обговорити основні антикризові фінансові інструменти для купівлі житла.

      Про що поговоримо:  

      – Які можливості придбати квартиру в новобудові пропонує зараз забудовник?

      – Де взяти гроші, які спецумови та програми лояльності діють у банках?

      – На що треба звертати увагу у будь-який час, щоб не втрапити в халепу?

      Також поговоримо про кредитні програми, тривале розтермінування та інше.

      Спікери

      1. Анна Анісімова, керівник відділу інвестицій та аналітики "Інтергал-Буд"

      2. Володимир Чорненький, директор з розвитку роздрібного бізнесу АТ "ПРАВЕКС БАНК"

      3. Катерина Личана, керівник управління по роботі з партнерами ПАТ "КБ ГЛОБУС"

      Модератор

      Вікторія Берещак, журналіст та експерт ринку нерухомості

      Готуйте питання і приєднуйтесь до конференції 28 квітня об 11 годині за посиланням.

      Ідентифікатор конференції: 820 5866 6314

      Автор: Соня Волошин
      Теги: Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Новини нерухомості Новини України
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