Антикризові фінансові інструменти для покупців первинної нерухомості

Навіть найскладніші періоди можна обернути собі на користь. Наприклад, вигідно придбати квартиру і отримати впевненість у завтрашньому дні.

Саме тому "Інтергал-Буд" спільно із фахівцями з банківського сектору влаштовують zoom-конференцію, щоб обговорити основні антикризові фінансові інструменти для купівлі житла.

Про що поговоримо:

– Які можливості придбати квартиру в новобудові пропонує зараз забудовник?

– Де взяти гроші, які спецумови та програми лояльності діють у банках?

– На що треба звертати увагу у будь-який час, щоб не втрапити в халепу?

Також поговоримо про кредитні програми, тривале розтермінування та інше.

Спікери

1. Анна Анісімова, керівник відділу інвестицій та аналітики "Інтергал-Буд"

2. Володимир Чорненький, директор з розвитку роздрібного бізнесу АТ "ПРАВЕКС БАНК"

3. Катерина Личана, керівник управління по роботі з партнерами ПАТ "КБ ГЛОБУС"

Модератор

Вікторія Берещак, журналіст та експерт ринку нерухомості

Готуйте питання і приєднуйтесь до конференції 28 квітня об 11 годині за посиланням.

Ідентифікатор конференції: 820 5866 6314