Антимонопольный комитет взялся за аптеки, которые наживались на коронавирусе

Киевское областное территориальное отделение АМКУ рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек за повышение цен на маски. Также проверяют 6 поставщиков и производителей средств защиты.

Сейчас Антимонопольный комитет проверяет реализаторов масок на территории Киева и области. С 13 апреля начнут давать объяснения руководители аптечных сетей. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ.

Смотрите также Производителей антисептиков будут штрафовать за спекуляции на теме коронавируса

За необоснованное повышение цен на маски недобросовестные аптечные сети и поставщиков ждет штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год.

Напомним! Жалобы в АМКУ относительно подорожания медицинских масок начали поступать с начала марта. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта. АМКУ начал рассмотрение дела 30 марта.

Аптеки, по которым ведет расследование АМКУ:

"Аптека низких цен ТМ";

"Аптека низких цен плюс";

"Столичный медицинский альянс";

"Виталюкс";

"Аптекарь";

"Сириус-95";

"Гелиантус";

"Аптечное объединение "Биокон";

"Фармация";

"Аптека низких цен К";

"Аптека №1 Трансфарм";

"Благодия";

"Лекфарм";

"Аптека АНЦ";

"Аптека НЦ";

"Рецепты жизни";

"Цитрус-фарм";

"Альго-Фарм".

Поставщики масок, по которым ведет расследование АМКУ:

"Фирма "Технокомплекс";

"Калина медицинская производственная компания";

"Стиролоптфармторг";

"ТД "Кампус коттон клаб";

"Вик-А";

"Оптима-Фарм, ЛТД".



Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала