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      Антимонопольный комитет взялся за аптеки, которые наживались на коронавирусе

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      Маски або зникли з полиць. або продавались дуже дорого / Uzhgorod.net

      Киевское областное территориальное отделение АМКУ рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек за повышение цен на маски. Также проверяют 6 поставщиков и производителей средств защиты.

      Сейчас Антимонопольный комитет проверяет реализаторов масок на территории Киева и области. С 13 апреля начнут давать объяснения руководители аптечных сетей. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ.

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      За необоснованное повышение цен на маски недобросовестные аптечные сети и поставщиков ждет штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год.

      Напомним! Жалобы в АМКУ относительно подорожания медицинских масок начали поступать с начала марта. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта. АМКУ начал рассмотрение дела 30 марта.

      Аптеки, по которым ведет расследование АМКУ:

      • "Аптека низких цен ТМ";
      • "Аптека низких цен плюс";
      • "Столичный медицинский альянс";
      • "Виталюкс";
      • "Аптекарь";
      • "Сириус-95";
      • "Гелиантус";
      • "Аптечное объединение "Биокон";
      • "Фармация";
      • "Аптека низких цен К";
      • "Аптека №1 Трансфарм";
      • "Благодия";
      • "Лекфарм";
      • "Аптека АНЦ";
      • "Аптека НЦ";
      • "Рецепты жизни";
      • "Цитрус-фарм";
      • "Альго-Фарм".

      Поставщики масок, по которым ведет расследование АМКУ:

      • "Фирма "Технокомплекс";
      • "Калина медицинская производственная компания";
      • "Стиролоптфармторг";
      • "ТД "Кампус коттон клаб";
      • "Вик-А";
      • "Оптима-Фарм, ЛТД".

      Як правильно носити маску
      Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Штрафы Цены АМКУ
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