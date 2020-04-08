Антимонопольный комитет взялся за аптеки, которые наживались на коронавирусе
Киевское областное территориальное отделение АМКУ рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек за повышение цен на маски. Также проверяют 6 поставщиков и производителей средств защиты.
Сейчас Антимонопольный комитет проверяет реализаторов масок на территории Киева и области. С 13 апреля начнут давать объяснения руководители аптечных сетей. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ.
Смотрите также Производителей антисептиков будут штрафовать за спекуляции на теме коронавируса
За необоснованное повышение цен на маски недобросовестные аптечные сети и поставщиков ждет штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год.
Напомним! Жалобы в АМКУ относительно подорожания медицинских масок начали поступать с начала марта. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта. АМКУ начал рассмотрение дела 30 марта.
Аптеки, по которым ведет расследование АМКУ:
- "Аптека низких цен ТМ";
- "Аптека низких цен плюс";
- "Столичный медицинский альянс";
- "Виталюкс";
- "Аптекарь";
- "Сириус-95";
- "Гелиантус";
- "Аптечное объединение "Биокон";
- "Фармация";
- "Аптека низких цен К";
- "Аптека №1 Трансфарм";
- "Благодия";
- "Лекфарм";
- "Аптека АНЦ";
- "Аптека НЦ";
- "Рецепты жизни";
- "Цитрус-фарм";
- "Альго-Фарм".
Поставщики масок, по которым ведет расследование АМКУ:
- "Фирма "Технокомплекс";
- "Калина медицинская производственная компания";
- "Стиролоптфармторг";
- "ТД "Кампус коттон клаб";
- "Вик-А";
- "Оптима-Фарм, ЛТД".
Читайте также
-
Всего 100 нардепов от "Слуги народа" полностью поддержали последние кадровые изменения во властисегодня , 13:17
-
Посол Израиля призвал хасидов не ехать в Умань на паломничествосегодня , 09:08
-
От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: деталисегодня , 09:42
-
Почему Украина проигрывает на всех фронтахсегодня , 15:00
-
Освящение пасхальных корзинок: в Минкульте назвали 2 оптимальных вариантасегодня , 12:56
-
ГБР проверит связь нардепа Ильи Кивы с незаконным оборотом наркотиков, — СМИсегодня , 11:46