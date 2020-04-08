Антимонопольний комітет взявся за аптеки, що наживались на коронавірусі

Київське обласне територіальне відділення АМКУ розглядає справу проти 18 найбільших столичних мереж аптек за підвищення цін на маски. Також перевіряють 6 постачальників та виробників засобів захисту.

Наразі Антимонопольний комітет перевіряє реалізаторів масок на території Києва та області. З 13 квітня розпочнуть давати пояснення керівники аптечних мереж. Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

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За необґрунтоване підвищення цін на маски недобросовісні аптечні мережі та постачальників чекає штраф у розмірі до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік.

Нагадаємо! Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок почали надходити від початку березня. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше, ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня. АМКУ розпочав розгляд справи 30 березня.

Аптеки, щодо яких веде розслідування АМКУ:

"Аптека низьких цін ТМ";

"Аптека низьких цін плюс";

"Столичний медичний альянс";

"Віталюкс";

"Аптекарь";

"Сіріус-95";

"Геліантус";

"Аптечне об’єднання "Біокон";

"Фармація";

"Аптека низьких цін К";

"Аптека №1 Трансфарм";

"Благодія";

"Лекфарм";

"Аптека АНЦ";

"Аптека НЦ";

"Рецепти життя";

"Цитрус-фарм";

"Альго-Фарм".

Постачальники масок, щодо яких веде розслідування АМКУ:

"Фірма "Технокомплекс";

"Калина медична виробнича компанія";

"Стиролоптфармторг";

"ТД "Кампус котон клаб";

"Вік-А";

"Оптіма-Фарм, ЛТД".



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