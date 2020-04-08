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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Антимонопольний комітет взявся за аптеки, що наживались на коронавірусі

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      Маски або зникли з полиць. або продавались дуже дорого / Uzhgorod.net

      Київське обласне територіальне відділення АМКУ розглядає справу проти 18 найбільших столичних мереж аптек за підвищення цін на маски. Також перевіряють 6 постачальників та виробників засобів захисту.

      Наразі Антимонопольний комітет перевіряє реалізаторів масок на території Києва та області. З 13 квітня розпочнуть давати пояснення керівники аптечних мереж. Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

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      За необґрунтоване підвищення цін на маски недобросовісні аптечні мережі та постачальників чекає штраф у розмірі до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік.

      Нагадаємо! Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок почали надходити від початку березня. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше, ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня. АМКУ розпочав розгляд справи 30 березня.

      Аптеки, щодо яких веде розслідування АМКУ:

      • "Аптека низьких цін ТМ";
      • "Аптека низьких цін плюс";
      • "Столичний медичний альянс";
      • "Віталюкс";
      • "Аптекарь";
      • "Сіріус-95";
      • "Геліантус";
      • "Аптечне об’єднання "Біокон";
      • "Фармація";
      • "Аптека низьких цін К";
      • "Аптека №1 Трансфарм";
      • "Благодія";
      • "Лекфарм";
      • "Аптека АНЦ";
      • "Аптека НЦ";
      • "Рецепти життя";
      • "Цитрус-фарм";
      • "Альго-Фарм".

      Постачальники масок, щодо яких веде розслідування АМКУ:

      • "Фірма "Технокомплекс";
      • "Калина медична виробнича компанія";
      • "Стиролоптфармторг";
      • "ТД "Кампус котон клаб";
      • "Вік-А";
      • "Оптіма-Фарм, ЛТД".

      Як правильно носити маску
      Як правильно носити маску? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Ціни Штрафи АМКУ
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