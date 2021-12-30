Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что Украина выйдет из "первой антиолигархической войны" гораздо сильнее и сбалансированнее.
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Олигархи не исчезнут
По словам Подоляка, Украина получит измененные правила, а влияние олигархов уменьшится. Эта "антиолигархическая война" не приведет к тому, что олигархи или крупные финансово-промышленные группы вообще исчезнут как явления. Однако процент их влияния уменьшится
В чем ценность инициативы Владимира Александровича? В том, что он начал крестовый поход против олигархов,
– сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что "поход" направлен против олигархов как субъектов, которые ведут теневую политическую деятельность, скупают частями государство и определяют неконкурентные правила поведения.
Государство выигрывает
Советник главы ОП считает, что бесспорно, в конечном итоге выиграет государство. Он добавил, что у олигархов не появится ни одной интересной креативной идеи.
"Ведь они не смогут сказать публично: "Мы хотим оставаться монополистами и иметь право распоряжаться частными судами", – подчеркнул Подоляк.
Он предполагает, что в таком случае олигархи будут привлекать дополнительных субъектов.
Что известно о антиолигархическом законе
- Закон об олигархах инициировал Зеленский. Нардепы поддержали инициативу в сентябре 2021 года, а в ноябре президент уже его подписал.
- Закон вступит в силу в мае 2021 года. К этому времени СНБО создаст реестр олигархов. В него могут попасть люди, владеющие крупным бизнесом, имеющие влияние на политику и являющиеся владельцами СМИ.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что 20 – 25 мая 2022 года может пройти заседание СНБО, на котором внесут первые фамилии в реестр олигархов.