"Антипятый" президент: Зеленський стал заложником своей позиции

А ведь нет никакого смысла спорить в фейсбуке. Любая дискуссия в комментариях заведомо обречена. Срабатывает фактор публичности – она превращает любой спор в дебаты, а главная задача на дебатах – не проиграть. Предмет спора уходит на второй план, а на первый выходит эго. Хочешь кого-то переубедить – пиши в личку.

Томас Карлейль писал, что как только во время спора мы чувствуем гнев, то с этого момента бьемся уже не за истину, а за самих себя. Поэтому обсуждать нынешнего президента очень трудно. Потому что в каждом разговоре о Зеленском почти нет Зеленского. Зато есть своя позиция годичной давности – и стремление ее защитить. Именно об этом читайте в видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

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Каждый стал заложником единожды высказанного. Те, кто поддерживал шестого президента Украины – теперь ищут ему оправдания. Обвиняют правительство, советников, инерцию системы. Преувеличивают достоинства и отмахиваются от неудач.

Впрочем, их можно понять. Противники Зеленского отрезают им пути к отступлению. Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно. Ритуальный рефрен оппонентов "выбрали – кушайте" заставляет симпатиков Зеленского держать строй. В качестве единственно возможной капитуляции предлагают унизительную и с покаянием.

Классическая игра с нулевой суммой. Выигрыш одних сопровождается неминуемым поражением других. В теории игр это верный признак "некооперативной игры" – в ней невозможно строить коалиции и координировать действия. В результате, Владимир Зеленский теряет сторонников, но лишь каждый сотый разочаровавшийся готов перейти в лагерь Петра Порошенко.



Петр Порошенко / Фото Getty images

Мы часто становимся заложниками наших поступков, наших слов, нашей позиции и нашего окружения. Способность меняться часто определяется тем, оставляют ли нам пути к отступлению. И часто – если нам не дают сохранить лицо – мы склонны упорствовать в заблуждениях. Президенты в этом смысле мало отличаются от избирателей.

Сегодня многие склонны пенять на то, что победа Зеленского немногое изменила в ландшафте страны. Все родимые пятна старой реальности успешно перекочевали в новую. Все, за что критиковали пятого президента страны, – успешно унаследовано шестым.

Олигархи и монополии. Нападения на активистов и региональные бароны. Нерасследованные дела и неподотчетность силовиков. Все те вопросы, которые год назад Зеленский задавал на стадионе Порошенко, он мог бы теперь озвучить самому себе.





Дебаты между Зеленским и Порошенко / Фото 24 канал

Но вряд ли сам Владимир Александрович склонен находить в себе общее с Петром Алексеевичем. Он живет в политике полтора года – и все это время конкурирует с предшественником. Чистит его кадровое наследие и перебирает фундамент. У него нет другого опыта политических побед и политической жизни. Только та, в которой он побеждает Порошенко и проводит ревизию его наследства.

При этом обстоятельства их правления пугающе похожи. Война продолжается – и Кремль не намерен отступать от своих планов. Экономический кризис заставляет затягивать пояса, и расставлять приоритеты. Зависимость от доноров неизменна – и вынуждает Банковую вести диалог с МВФ.

В какой-то момент новый президент может оказаться перед необходимостью продолжать линию старого. И все будет зависеть от его готовности с этим фактом смириться.

Год назад он шел на выборы в роли "антипорошенко". Фракция предшественника первой ушла в оппозицию. Избиратели обоих президентов до сих пор ведут позиционные бои.

Сумма эмоционального очень велика – и переступить ее непросто. Тем более, что рядом наверняка найдутся те, кто станет его от этого отговаривать. Мол, "если Евтушенко против колхозов, то мы должны быть за".

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И в тот момент, когда обстоятельства очертят Зеленскому варианты поведения – все будет зависеть от него самого. От его готовности слышать и слушать, понимать и признавать. От его способности меняться и переступать. От всего того, что сегодня сложно найти в социальных сетях, где продолжают приносить логику и здравый смысл в жертву ощущению собственной правоты.

Только в отличие от фейсбука цена упорства здесь будет совсем иной.