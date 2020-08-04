В Польше зафиксировали третий за неделю антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки зафиксировали 680 новых случаев. Больше всего больных в Силезском воеводстве – 16 940.

В течение недели в Польше зафиксировали 3 антирекорда по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 31 июля Минздрав Польши сообщил о 657 случаях, 1 августа – о 658, а 4 августа – о 680, информирует RMF 24.

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Министр здравоохранения Лукаш Шумовский еще в субботу отмечал, что стоит ожидать значительного количества заражений и что часть из них будут связаны с 6 ячейками вспышки. Однако, по его словам, не стоит паниковать, поскольку в этих регионах целенаправленно тестируют всех контактных лиц, пишет издание.

Если бы была ситуация, когда мы сегодня имеем 600 случаев, завтра 800, еще через день – 1000, а через неделю – 2000, тогда был бы повод для серьезного беспокойства,

– говорит министр.

Сколько больных COVID-19 в Польше

С начала эпидемии в Польше зафиксировали 48 149 случаев. Более 35 тысяч больных уже выздоровели, 1 738 человек умерли. Лидерами по количеству больных является Силезское Воеводство – 16 940 больных и Мазовецкое – 6685. Меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Куявско-Поморском и Поморском воеводствах – меньше тысячи.

Какова статистика заболеваемости COVID-19 в мире