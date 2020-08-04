Антирекорд COVID-19 у Польщі: 680 нових випадків
У Польщі стався третій за тиждень антирекорд захворюваності на коронавірус. За добу зафіксували 680 нових випадків. Найбільше хворих у Силезькому воєводстві – 16 940.
Протягом тижня у Польщі зафіксували 3 антирекорди із захворюваності на нову коронавірусну інфекцію. 31 липня МОЗ Польщі повідомив про 657 випадків, 1 серпня – про 658, а 4 серпня – про 680, інформує RMF 24.
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Міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський ще у суботу зазначав, що варто очікувати значної кількості заражень та що частина з них будуть пов’язані з 6 осередками спалаху. Проте, за його словами, не варто панікувати, оскільки в цих регіонах цілеспрямовано тестують усіх контактних осіб, пише видання.
Якби була ситуація, коли ми сьогодні маємо 600 випадків, завтра 800, ще за день – 1000, а через тиждень – 2000, тоді був би привід для серйозного занепокоєння,
– каже міністр.
Скільки хворих на COVID-19 у Польщі
Від початку епідемії у Польщі зафіксували 48 149 випадків. Понад 35 тисяч хворих вже одужали, 1738 людей померли. Лідерами за кількістю хворих є Силезьке Воєводство – 16 940 хворих та Мазовецьке – 6685. Найменше випадків коронавірусу виявили у Куявсько-Поморському та Поморському воєводствах – менше тисячі.
Яка статистика захворюваності на COVID-19 у світі
- Загалом кількість пацієнтів із COVID-19 перевищила 18 мільйонів.
- Понад 690 тисяч людей вже померли від коронавірусу, 10 мільйонів одужали.
- Найбільше хворих є в США, Бразилії, Індії та Росії.