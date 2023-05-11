В частности, в большом расследовании 24 Канала о кремлевском агенте и бывшем разведчике Семене Багдасарове журналисты выяснили, какие банки сотрудничают с террористами. Расчет по кодону для таких, как Багдасаров – больше не проблема.

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Как иностранные банки помогают террористам

Бывший российский разведчик продолжает налаживать агентурные связи за границей. Он и дальше вмешивается в дела других стран и распространяет терроризм в мире и остается советником гендиректора попавшей под действие ограничений компании. Кроме того, он спокойно пользуется банковскими услугами за рубежом, несмотря на введенные санкции.

Да, Багдасаров открыл счета для всей семьи в армянском Ardishinbank. Кремлевский агент, видимо, изрядно поразил сервис банка, потому что впоследствии пластиковые карты доставили курьером из Армении в Москву.



Переписка с менеджерами Ardishinbank / Скриншот по почте Багдасарова



Из Армении в Москву банковские карты доставили курьером / Скриншот из почты Багдасарова

Однако не только вышеупомянутый банк помогает россиянам избежать проблем из-за санкций. Австрийский Raiffeisen Bank, до сих пор не вышедший с российского рынка, получил от россиян миллиарды долларов. Багдасаров также воспользовался услугами этого банка. По заказу террориста, дочерняя компания Raiffeisen Bank открыла ему счета.

Прямых доказательств того, что кремлевский агент пользуется услугами банка – нет. Однако 2 сентября 2022 года он отправил на почту 66077@raiffeisen.ru данные карт своей семьи в "Ардишинбанке".



Возможна связь с Raiffeisen Bank / Скриншот из почты Багдасарова

Из переписки Багдасарова ясно, что он является одним из столпов, помогающих обходить санкции россиянам. И таких агентов у Кремля много, а потому важно вводить персональные санкции. В настоящее время Багдасаров внесен в санкционный список только в Украине и Латвии, что никак не влияет на его жизнь.



Выписка счетов Багдасарова / Скриншот из почты Багдасарова

Чтобы россияне действительно столкнулись с проблемами, Багдасаров должен появиться в санкционном списке США и ЕС, а компании из стран Азии и Африки хотя бы получили предупреждения от Вашингтона за сотрудничество с террористами.

Сегодня враг подло кибератаковал сайт 24 Канала. Мы отбили атаку и оперативно определили "дыру" через которую пролезли оккупанты. Атака состоялась как раз накануне публикации нашего обширного расследования о высокопоставленном офицере ГРУ России. Публикация нашего материала была запланирована на следующей неделе, однако, учитывая все обстоятельства, считаем, что обнародовать текстовую версию важно сейчас. Фильм-расследование смотрите в эфире и на YouTube 24 Канала