Такие нормы пытаются провести через лояльных депутатов общественные организации, которые специализируются на антитабачной тематике, говорится в статье РБК-Украина.

Журналисты отмечают, что накануне из исследования Украинского института будущего "Украина без табачного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением" стало известно, что ряд организаций регулярно пытаются имплементировать в законодательство больше требований, чем содержится в профильных директивах ЕС и документах ВОЗ.

Согласно исследованию УИБ, первая редакция документа имела целый ряд разногласий с Директивой 2014/40/ЕС по противодействию курения, а также с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака. В частности, речь идет о каких-либо запретах по типу (виду, формам) пачек сигарет, внедрении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий, запрете размещать на пачках сигарет сообщение "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках или об их отсутствии", в чем настаивали "антитабачные" общественные организации.

По данным УИБ, международные обязательства Украины не предусматривают введение таких норм. "В то же время исследования утверждают, что курильщики с опытом, как правило, редко меняют свои привычки, так что наличие или отсутствие каких-либо сообщений на пачках (включая даже изменение дизайна этих пачек) незначительно повлияет на их осознанный выбор", — говорится в сообщении исследование УИБ.

Согласно тексту статьи РБК, в первой редакции проекта 4358 содержались нормы о введении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий без торгового знака, и запрете упаковки сигарет с закругленными или скошенными краями, чего вообще нет в Директиве 2014/40/ЕС. Журналисты отмечают, что ни в директиве, ни в конвенции ВОЗ не упоминается запрет на выкладывание табачных изделий на прилавке, что авторы законопроекта 4358 почему-то считают "рекламой". Кроме того, первая редакция содержала и необоснованный запрет продажи сигарет лицам до 21 года, чего нет ни в Директиве, ни в Конвенции. Не говоря уже о том, что это требование противоречит Конституции, говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что под видом внедрения в Украине европейских норм и правил антитабачные организации, в частности ОО "Жизнь", через документ пытались продвинуть гораздо более жесткие запреты и ограничения, которые никак не скажутся на уровне курения. Однако они могут привести к увеличению объемов контрабанды сигарет и количестве контрафактной продукции в Украине. Что, в свою очередь, повлечет многомиллиардные потери бюджета. "Ведь, мошенникам куда проще подделывать сигареты, когда можно просто изменить название, не работая над разнообразными дизайнами пачки", — говорится в статье.

На сегодняшний день законопроект 4358 готов ко второму чтению в редакции, максимально приближенной к нормам Директивы 2014/40/ЕС, хоть и не полностью отвечает ее требованиям. "Парламентарии, которые работали над документом в профильном комитете по вопросам здравоохранения и здоровья нации, отклонили поправки относительно чрезмерного давления на бизнес, которые продвигали представители антитабачного лобби", — добавляет издание.

Больше всего денег в пользу "антитабачного лоббизма" выделяет американский миллиардер Майкл Блумберг, который уже потратил на борьбу с табачниками около 1 млрд долларов. По данным издания, структуры, связанные с The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use — Campaign for Tobacco - free kids и Vital Strategies – являются главными спонсорами ОО "Жизнь" (выделили им только в 2020 году около 10 млн грн, в текущем году суммы могут быть еще больше). Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью КРИ для получения следующих грантов, даже несмотря на безрезультатные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с чрезмерно жестким регулированием.