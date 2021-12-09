Такі норми намагаються провести через лояльних депутатів громадські організації, які спеціалізуються на антитютюновій тематиці, йдеться у статті РБК-Україна.

Журналісти зазначають, що напередодні з дослідження Українського інституту майбутнього "Україна без цигаркового диму. Чи допоможе законопроєкт №4358 боротися з курінням" стало відомо, що низка організацій регулярно намагаються імплементувати у законодавство більше вимог, ніж міститься у профільних директивах ЄС та документах ВООЗ.

Згідно з дослідженням УІБ, перша редакція документа мала цілу низку розбіжностей із Директивою 2014/40/ЄС щодо протидії куріння, а також з Рамковою конвенцією ВООЗ щодо боротьби проти тютюну. Зокрема, йдеться про будь-які заборони за типом (видом, формами) пачок цигарок, запровадження стандартизованої зовнішньої поверхні упаковки тютюнових виробів, заборону розміщувати на пачках цигарок повідомлення "про смак, запах, будь-які смако-ароматичні або інші добавки або про їхню відсутність", у чому наполягали "антитютюнові" громадські організації.

За даними УІБ, міжнародні зобов'язання України не передбачають запровадження таких норм. "Водночас дослідження стверджують, що курці з досвідом, як правило, рідко змінюють свої звички, так що наявність або відсутність будь-яких повідомлень на пачках (включаючи навіть зміну дизайну цих пачок) незначно вплине на їхній усвідомлений вибір", — йдеться у повідомленні дослідження УІБ.

Згідно з текстом статті РБК, у першій редакції проєкту 4358 містилися норми про введення стандартизованої зовнішньої поверхні упаковки тютюнових виробів без торгового знака, та заборону упаковки сигарет із заокругленими або скошеними краями, чого взагалі немає у Директиві 2014/40/ЄС. Журналісти зазначають, що ні в Директиві, ні в Конвенції ВООЗ не згадується заборона на викладання тютюнових виробів на прилавку, що автори законопроєкту 4358 чомусь вважають "рекламою". Крім того, перша редакція містила і необґрунтовану заборону продажу сигарет особам до 21 року, чого немає ні в Директиві, ні в Конвенції. Не кажучи вже про те, що ця вимога суперечить Конституції, йдеться у матеріалі.

Автори статті наголошують, що під виглядом запровадження в Україні європейських норм і правил, антитютюнові організації, зокрема ГО "Життя", через документ намагалися просунути набагато жорсткіші заборони та обмеження, які ніяк не позначаться на рівні куріння. Однак вони можуть призвести до збільшення обсягів контрабанди цигарок та кількості контрафактної продукції в Україні. Що, своєю чергою, спричинить багатомільярдні втрати бюджету. "Адже, шахраям куди простіше підробляти цигарки, коли можна просто змінити назву, не працюючи над різноманітними дизайнами пачки", — йдеться у статті.

На сьогоднішній день законопроєкт 4358 готовий до другого читання у редакції, максимально наближеній до норм Директиви 2014/40/ЄС, хоч і не повністю відповідає її вимогам. "Парламентарі, які працювали над документом у профільному комітеті з питань охорони здоров'я та здоров'я нації, відхилили поправки щодо надмірного тиску на бізнес, які просували представники антитютюнового лобі", — додає видання.

Найбільше грошей на користь "антитютюнового лобізму" виділяє американський мільярдер Майкл Блумберг, який уже витратив на боротьбу з табачниками близько 1 млрд доларів. За даними видання, структури, пов'язані з The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use — Campaign for Tobacco- free kids та Vital Strategies – є головними спонсорами ГО "Життя" (виділили їм лише у 2020 році близько 10 млн грн, у поточному році суми можуть бути ще більшими). Крім того, саме лобіювання антитютюнових законопроєктів є частиною КРІ для отримання наступних грантів, навіть незважаючи на безрезультатні спроби просунути через Раду попередні версії таких законопроєктів із надмірно жорстким регулюванням.