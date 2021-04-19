Законопроект №4358 авторства "Слуги народа" Лады Булах, который Верховная Рада может принять уже в ближайшее время, несет негативные экономические последствия для государства и провоцирует рост рынка контрабанды сигарет.

Такое мнение во время круглого стола "Экономические последствия коронакризиса и пути их преодоления" высказал политический эксперт Максим Джигун.

Законопроект №4358 – это хрестоматийный и яркий пример безответственной и, не побоюсь этого слова, опасной для государства законодательной деятельности, когда за благой целью охраны здоровья общества, в первую очередь кроются собственные корыстные мотивы и абсолютное пренебрежение экономическими последствиями принятия законопроекта,

– заявил Джигун.

По мнению эксперта, автор законопроекта является представительницей общественной организации "Жизнь", которая финансируется донорами взамен на выполнение конкретных показателей активности в сфере законодательства, где главное – количество инициатив, а не их качество или эффективность.

Автор законопроекта – депутат от "Слуги народа" Лада Булах – является представительницей общественной организации "Жизнь". Недавно в СМИ появилась информация о том, что госпожа Булах в течение многих лет систематически осваивает средства иностранных грантодателей взамен на выполнение конкретных KPI в сфере борьбы с табакокурением. По данным Института экономических исследований и политических консультаций, в течение 2008–2017-х годов ОО "Жизнь" получила от фонда Блумберга около 2-х миллионов долларов на осуществление антитабачной деятельности. Что, в принципе, лишает нас каких-либо вопросов относительно мотивов такой активности народного депутата", – заявил эксперт.

В законопроекте есть немало недостатков, среди которых неправильный перевод европейских директив и нормы, которые не способствуют снижению уровня курения в обществе.

"Несмотря на серьезную финансовую и, очевидно, юридическую, поддержку Булах и ее ГО, этот законопроект является ничем иным, как неграмотным калькированием европейских директив, не только не гармонизирует наше законодательство с европейским, но и провоцирует рост нелегального рынка. Кроме этого, подобные инициативы отпугивают иностранных инвесторов от Украины, ведь наш рынок для них становится непредсказуемым. Борьба с курением – правильная инициатива, однако реализовывать ее нужно взвешенным и эффективным способом", – резюмировал Джигун.