Антитютюновий законопроєкт №4358 – яскравий приклад безвідповідальної діяльності, – Джигун
Законопроєкт №4358 авторства "Слуги народу" Лади Булах, який Верховна Рада може ухвалити вже найближчим часом, несе негативні економічні наслідки для держави та провокує зростання ринку контрабанди сигарет.
Джерело:"Укрінформ"
Таку думку під час круглого столу "Економічні наслідки коронакризи та шляхи їх подолання" висловив політичний експерт Максим Джигун.
Законопроєкт №4358 – це хрестоматійний та яскравий приклад безвідповідальної та, не побоюся цього слова, небезпечної для держави законодавчої діяльності, коли за благою метою збереження здоров'я суспільства, в першу чергу криються власні корисливі мотиви та абсолютне нехтування економічними наслідками прийняття законопроєкту,
– заявив Джигун.
На думку експерта, авторка законопроєкту є представницею громадської організації "Життя", яка фінансується донорами замість виконання конкретних показників активності у сфері законодавства, де головне – кількість ініціатив, а не їх якість чи ефективність.
"Авторка законопроєкту – депутатка від "Слуги народу" Лада Булах – є представницею громадської організації "Життя". Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що пані Булах протягом багатьох років систематично освоює кошти іноземних грантодавців замість виконання конкретних KPI у сфері боротьби з тютюнопалінням. За даними Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, протягом 2008–2017-х років ГО "Життя" отримало від фонду Блумберга близько 2-х мільйонів доларів на здійснення антитютюнової діяльності. Що, в принципі, позбавляє нас будь-яких питань щодо мотивів такої активності народної депутатки", – заявив експерт.
У законопроєкті є чимало недоліків, серед яких неправильний переклад європейських директив та норми, що не сприяють зниженню рівня куріння в суспільстві.
"Незважаючи на серйозну фінансову і, вочевидь, юридичну, підтримку Булах та її ГО, цей законопроєкт є нічим іншим, аніж неграмотним калькуванням європейських директив, яке не лише не гармонізує наше законодавство з європейським, а й провокує зростання нелегального ринку. Окрім цього, схожі ініціативи відлякують іноземних інвесторів від України, адже наш ринок для них стає непередбачуваним. Боротьба з тютюнопалінням – правильна ініціатива, однак реалізовувати її потрібно у виважений та ефективний спосіб", – резюмував Джигун.
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