Примерно 20 антивакцинаторов одели в защитные костюмы и провели по палатам медицинского учреждения. Главный врач центральной городской больницы Ровно Евгений Кучерук агрессивно настроен против людей, которые не вакцинируются.
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По его словам, такие люди вводят в заблуждение тех, кто намерен делать прививки.
У нас было целое течение противников вакцинации, которая рассказывала басни, что вакцина имеет какое-то магическое действие,
– отметил Кучерук.
Он рассказал, что в больницу пришла команда антивакцинаторов. После этого им решили организовать "экскурсию".
Кучерук: единственная защита от COVID-19 – вакцинация
Врач надеется, что такой поход палатами повлияет на противников вакцинации. Ведь она – единственная защита от коронавируса.
"У врачей сейчас нет ни одного препарата, чтобы это можно было вылечить. Жители должны понять, что COVID-19 – не грипп. Если у человека высокая температура и проблемы с дыханием, то сразу нужно обращаться к врачу", – отметил Кучерук.
Антивакцинальный пикет в Ровно
У стен городского совета ровно на прошлой неделе состоялся пикет против вакцинальной кампании. Некоторые люди пришли с иконами и заявляли, якобы в вакцине есть микрочипы.
Именно тогда мэр города Александр Третьяк и предложил двум представителям от митингующих поехать в медучреждение.
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Ситуация с коронавирусом в Ровно
- Ровно уже 30 октября переходит в красную карантинную зону.
- За 27 октября в области подтвердили 937 случаев инфицирования.
- На Ровенщине с начала пандемии зарегистрировали 1 550 смертей от осложнений болезни.
- Загруженность медицинских учреждений в регионе составляет почти 74%.
- В области продолжается вакцинальная кампания: работает 6 центров массовой вакцинации.