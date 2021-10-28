Приблизно 20 антивакцинаторів одягли у захисні костюми та провели палатами медичного закладу. Головний лікар центральної міської лікарні Рівного Євген Кучерук агресивно налаштований проти людей, які не вакцинуються.

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За його словами, такі люди вводять в оману тих, хто має намір робити щеплення.

У нас була ціла течія противників вакцинації, яка розповідала байки, що вакцина має якусь магічну дію,

– наголосив Кучерук.

Він розповів, що до лікарні прийшла команда антивакцинаторів. Після того їм вирішили організувати "екскурсію".

Кучерук: Єдиний захист від COVID-19 – вакцинація

Лікар надіється, що такий похід палатами вплине на противників вакцинації. Адже вона – єдиний захист від коронавірусу.

"У лікарів зараз немає жодного препарату, щоб це можна було вилікувати. Рівняни мають зрозуміти, що COVID-19 – не грип. Якщо у людини висока температура і проблеми з диханням, то одразу потрібно звертатися до лікаря", – наголосив Кучерук.

Антивакцинальний пікет у Рівному

Біля стін міської ради Рівного минулого тижня відбувся пікет проти вакцинальної кампанії. Деякі люди прийшли з іконами і заявляли, нібито у вакцині є мікрочипи.

Саме тоді мер міста Олександр Третяк і запропонував двом представникам від мітингувальників поїхати до медзакладу.

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