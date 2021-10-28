Приблизно 20 антивакцинаторів одягли у захисні костюми та провели палатами медичного закладу. Головний лікар центральної міської лікарні Рівного Євген Кучерук агресивно налаштований проти людей, які не вакцинуються.
Зверніть увагу У Рівному пацієнт з COVID-19 помер на порозі лікарні
За його словами, такі люди вводять в оману тих, хто має намір робити щеплення.
У нас була ціла течія противників вакцинації, яка розповідала байки, що вакцина має якусь магічну дію,
– наголосив Кучерук.
Він розповів, що до лікарні прийшла команда антивакцинаторів. Після того їм вирішили організувати "екскурсію".
Кучерук: Єдиний захист від COVID-19 – вакцинація
Лікар надіється, що такий похід палатами вплине на противників вакцинації. Адже вона – єдиний захист від коронавірусу.
"У лікарів зараз немає жодного препарату, щоб це можна було вилікувати. Рівняни мають зрозуміти, що COVID-19 – не грип. Якщо у людини висока температура і проблеми з диханням, то одразу потрібно звертатися до лікаря", – наголосив Кучерук.
Антивакцинальний пікет у Рівному
Біля стін міської ради Рівного минулого тижня відбувся пікет проти вакцинальної кампанії. Деякі люди прийшли з іконами і заявляли, нібито у вакцині є мікрочипи.
Саме тоді мер міста Олександр Третяк і запропонував двом представникам від мітингувальників поїхати до медзакладу.
Акція протесту антивакцинаторів у Рівному: дивіться відео
Ситуація з коронавірусом в Рівному
- Рівне вже 30 жовтня переходить у червону карантинну зону.
- За 27 жовтня в області підтвердили 937 випадків інфікування.
- На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 1 550 смертей від ускладнень хвороби.
- Завантаженість медичних закладів в регіоні складає майже 74%.
- В області триває вакцинальна кампанія: працює 6 центрів масової вакцинації.