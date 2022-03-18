Лидер Украины провел очередной раунд переговоров с Шарлем Мишелем, который занимает пост главы Европейского Совета.
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Президент Украины о переговорах с Шарлем Мишелем
Зеленский сообщил, что они обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте борьбы с российской военной агрессией. Также политики уделили внимание следующим вопросам:
- усиление антивоенной коалиции,
- перспективы восстановления мира в Украине.
Важной частью разговора было обсуждение движения Украины к членству в Европейском Союзе.
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