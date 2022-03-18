Лідер України провів черговий раунд переговорів з Шарлем Мішелем, який обіймає посаду глави Європейської Ради.
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Президент України про переговори з Шарлем Мішелем
Зеленський повідомив, що вони обговорили подальшу підтримку України у контексті боротьби з російською військовою агресією. Також політики приділили увагу наступним питанням:
- посилення антивоєнної коаліції,
- перспективи відновлення миру в Україні.
Важливою частиною розмови було обговорення руху України до членства в Європейському Союзі.
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