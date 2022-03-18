За його словами, Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також репарації та компенсації, які має сплатити Росія за свою агресію.
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Крім того, він закликав міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду.
"Також важливо, щоб відповідальні компанії, які сьогодні йдуть з Росії, переорієнтувалися на Україну. Я застеріг, що жодних ознак дефолту у країни немає. Ця проблема має турбувати країну-агресорку", – додав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Дивіться звернення Єрмака за 18 березня