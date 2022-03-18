Відомо, що у бій з ворожими загарбниками втупили бійці Національної гвардії України. Українські бійці виявили дві ворожі бойові машини піхоти та знищили з гранатомета одну з них. Мовиться про БМП-1.

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Прекрасний трофей

Щодо іншої ворожої БМП-1, то рашисти під час бойового зіткнення не витримали вогневого контакту.

У підсумку екіпаж машини ганебно втік, покинувши зброю й техніку. А гвардійцям дісталася трофейна БМП-1 в робочому стані. Крім того, вона ще й мала повний боєкомплект.

У Нацгвардії запевнили, що цю БМП використають для виконання бойових завдань і ліквідації її колишніх господарів.



Та сама БМП-1, яку залишили на полі бою орки / Фото Національної гвардії України

Командир наклав у штани

Під час огляду залишених документів у БМП гвардійця з’ясували, що там перебував командир ротно-тактичної групи. Входить він до складу до 1 бригади так званих мотострілецьких військ армійського корпусу фейкової "ЛНР".

Гвардійці дякують йому за нову техніку та боєкомплект, а також радять забиратися з України разом з підлеглими. Адже другого шансу врятувати своє життя та вимолити прощення за свої злочини він не матиме. – наголосили в Нацгвардії.

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