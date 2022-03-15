У МВС повідомили, що Нацгвардії вдалось знищити підрозділ ГРУ Росії. При цьому нацгвардійці діють спільно з іншими нашими підрозділами.

До теми Маріупольці, ми не забуваємо про вас ні на хвилину, – Катя Осадча звернулася до мешканців міста

Гвардійці взаємодіють із іншими підрозділами збройних сил України та Національної поліції. Окрім завдання оборони міста, намагаються допомагати місцевим мешканцям, які через постійні обстріли опиняються у скрутному становищі,

– заявили в МВС.

Там наголосили, що люди в Маріуполі під завалами та без засобів для виживання.

До Запоріжжя дістались перші евакуйовані з Маріуполя: дивіться відео