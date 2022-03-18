Известно, что в сражение с вражескими захватчиками вступили бойцы Национальной гвардии Украины. Украинские бойцы обнаружили две вражеские боевые машины пехоты и уничтожили из гранатомета одну из них. Речь идет о БМП-1.

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Прекрасный трофей

Что касается другой вражеской БМП-1, то рашисты во время боевого столкновения не выдержали огневой контакт.

В итоге экипаж машины позорно убежал, покинув оружие и технику. А гвардейцам досталась трофейная БМП-1 в рабочем состоянии. Кроме того, у нее еще и был полный боекомплект.

В Нацгвардии заверили, что БМП используют для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев.

Та самая БМП-1, которую оставили на поле боя орки / Фото Национальной гвардии Украины

Командир наложил в штаны

В ходе осмотра оставленных документов в БМП гвардейца выяснили, что там находился командир ротно-тактической группы. Входит он в состав 1 бригады так называемых мотострелковых войск армейского корпуса фейковой "ЛНР".

Гвардейцы благодарят его за новую технику и боекомплект, а также советуют забираться из Украины вместе с подчиненными. Ведь второго шанса спасти свою жизнь и вымолить прощение за свои преступления у него не будет, – отметили в Нацгвардии.

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