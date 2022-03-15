О потерях врага сообщил командир 225-го батальона Константин Немичев. Операция по уничтожению проводилась бойцами отдельного отряда специального назначения "Азов" совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардии.

Внимание "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск

Силами 226 батальона "АЗОВ" совместно с воинами ВСУ и НГУ были нанесены значительные потери оккупанту на Харьковщине,

– сообщил Немичев.

Следовательно, уничтожена командно-штабная машина, здание расположения пехоты и складское помещение.