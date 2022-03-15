Про втрати ворога повідомив командир 225 батальйону Костянтин Немічев. Операцію зі знищення проводили бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" спільно з Збройними силами України та Нацгвардії.

Увага "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ

Силами 226 батальйону "АЗОВ" спільно з воїнами ЗСУ та НГУ було нанесено значних втрат окупанту на Харківщині,

– повідомив Немічев.

Відтак, знищено командно-штабну машину, будинок розташування піхоти та складське приміщення.

Вам також може бути цікаво: Ефектна робота української реактивної артилерії – відео