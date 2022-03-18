По его словам, Украина планирует привлечь средства международных партнеров, а также репарации и компенсации, которые должна оплатить Россия за свою агрессию.

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Кроме того, он призвал международный бизнес инвестировать в покупку военных облигаций украинского правительства.

"Также важно, чтобы ответственные компании, которые сегодня уходят из России, переориентировались на Украину. Я предостерег, что никаких признаков дефолта у страны нет. Эта проблема должна беспокоить страну-агрессора", – добавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Смотрите обращение Ермака за 18 марта