Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Софиевскую поселковую территориальную громаду.

Смотрите также Россияне убили чемпиона Украины по марафонскому бегу Петра Шукаловича

На фронте погиб Антон Гуцал

Антон Гуцал родился в 1996 году в селе Любимовка Криворожского района. После окончания местной школы учился в профессионально-техническом лицее в Кривом Роге. Впоследствии юноша работал шахтером на шахте "Артема-2".

В мирной жизни он увлекался техникой и рыболовством.

После начала полномасштабного вторжения Антона призвали на службу. Он участвовал в боях на Херсонщине, Донетчине, Сумщине. Именно на территории Сумской области защитник погиб 15 мая этого года.

Он был чутким, доброжелательным, заботливым, честным, порядочным, трудолюбивым, любящим заботливым сыном, братом, верным товарищем. Антон всегда совершал добрые поступки, откликался на просьбы о помощи, никогда не стоял в стороне от чужих проблем. Это был человек с большой буквы,

– рассказали родственники военного.

Известно, что у Антона остался отец и многочисленная семья. Прощание с Героем состоялось 22 мая в его родном селе.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Антона Гуцала. Вечная память!