Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Софіївську селищну територіальну громаду.

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На фронті загинув Антон Гуцал

Антон Гуцал народився в 1996 році в селі Любимівка Криворізького району. Після закінчення місцевої школи навчався в професійно-технічному ліцеї в Кривому Розі. Згодом юнак працював шахтарем на шахті "Артема-2".

У мирному житті він захоплювався технікою та рибальством.

Після початку повномасштабного вторгнення Антона призвали на службу. Він брав участь у боях на Херсонщині, Донеччині, Сумщині. Саме на території Сумської області захисник загинув 15 травня цього року.

Він був чуйним, доброзичливим, дбайливим, чесним, порядним, працьовитим, люблячим турботливим сином, братом, вірним товаришем. Антон завжди робив добрі вчинки, відгукувався на прохання про допомогу, ніколи не стояв осторонь чужих проблем. Це була людина з великої літери,

– розповіли родичі військового.

Відомо, що в Антона залишився батько та численна родина. Прощання з Героєм відбулось 22 травня в його рідному селі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Антона Гуцала. Вічна пам'ять!