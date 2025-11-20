Его ждали родные и близкие: в Донецкой области погиб военный из Киевской области Антон Павленко

Украина потеряла еще одного своего Героя. На фронте во время выполнения боевого задания, к сожалению, погиб военный из села Плахтянка Киевской области Антон Павленко.

Жизнь украинского воина оборвалась 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Макаровского поселкового голову Вадима Токара.

Что известно о погибшем военном?

Согласно обнародованной информации, 13 ноября 2025 года, на Краматорском направлении Донецкой области, в результате удара FPV- дроном, погиб уроженец Плахтянки, Антон Анатольевич Павленко.

Мужчина родился 23 июля 1999 года в селе Плахтянка на Макаровщине. Во время активных боевых действий в 2022 году остался в родном селе. В мае 2024 года Антон подписал контракт и стал на защиту Украины.

Вадим Токарь также сообщил, что Антон Павленко был разведчиком-номером обслуги 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода 1-го механизированного батальона воинской части А4723.

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. На него с Победой ждали родные и близкие. Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и Царство Небесное,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье Антона. Вечная память и уважение защитнику!

Прощание с военным состоится в четверг, 20 ноября. Герой будет похоронен на кладбище в Плахтянке.

