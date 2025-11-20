На нього чекали рідні та близькі: на Донеччині загинув військовий з Київщини Антон Павленко

Україна втратила ще одного свого Героя. На фронті під час виконання бойового завдання, на жаль, загинув військовий з села Плахтянки Київської області Антон Павленко.

Життя українського воїна обірвалось 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Макарівського селищного голову Вадима Токара.

Дивіться також У лікарнях померли троє постраждалих, серед них дитина, – МВС про обстріл Тернополя

Що відомо про загиблого військового?

Згідно з оприлюдненою інформацією, 13 листопада 2025 року, на Краматорському напрямку Донецької області, внаслідок удару FPV- дроном, загинув уродженець Плахтянки, Антон Анатолійович Павленко.

Чоловік народився 23 липня 1999 року в селі Плахтянка на Макарівщині. Під час активних бойових дій у 2022 році залишився в рідному селі. У травні 2024 року Антон підписав контракт та став на захист України.

Вадим Токар також повідомив, що Антон Павленко був розвідником-номером обслуги 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4723.

З честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України. На нього з Перемогою чекали рідні та близькі. Вічна і світла пам’ять воїну-захиснику! Низький уклін і Царство Небесне,

– ідеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині Антона. Вічна пам'ять і шана захиснику!

Прощання із військовим відбудеться у четвер, 20 листопада. Героя буде поховано на кладовищі у Плахтянці.

Кого ще втратила Україна через війну?