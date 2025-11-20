На нього чекали рідні та близькі: на Донеччині загинув військовий з Київщини Антон Павленко
- Антон Павленко загинув 13 листопада 2025 року на Донеччині від удару FPV-дроном.
- Поховання відбудеться 20 листопада на кладовищі у його рідному селі Плахтянка.
Україна втратила ще одного свого Героя. На фронті під час виконання бойового завдання, на жаль, загинув військовий з села Плахтянки Київської області Антон Павленко.
Життя українського воїна обірвалось 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Макарівського селищного голову Вадима Токара.
Що відомо про загиблого військового?
Згідно з оприлюдненою інформацією, 13 листопада 2025 року, на Краматорському напрямку Донецької області, внаслідок удару FPV- дроном, загинув уродженець Плахтянки, Антон Анатолійович Павленко.
Чоловік народився 23 липня 1999 року в селі Плахтянка на Макарівщині. Під час активних бойових дій у 2022 році залишився в рідному селі. У травні 2024 року Антон підписав контракт та став на захист України.
Вадим Токар також повідомив, що Антон Павленко був розвідником-номером обслуги 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4723.
З честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України. На нього з Перемогою чекали рідні та близькі. Вічна і світла пам’ять воїну-захиснику! Низький уклін і Царство Небесне,
– ідеться у повідомленні.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині Антона. Вічна пам'ять і шана захиснику!
Прощання із військовим відбудеться у четвер, 20 листопада. Героя буде поховано на кладовищі у Плахтянці.
Кого ще втратила Україна через війну?
Нещодавно під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку внаслідок ворожого удару FPV-дроном загинув лейтенант поліції Владислав Свиридов. На момент смерті захисникові було лише 38 років.
Також через війну обірвалося життя 25-річної бойової медикині підрозділу аеророзвідки 71 окремої бригади десантно-штурмових військ Анастасії Осінцевої. Дівчина зазнала важких поранень, рятуючи побратимів.
До цього на передовій загинув захисник зі Львівської області Андрій Ковальчик. Він мав понад 400 бойових вильотів. Ще в серпні він зник безвісти у Донецькій області, але в рідних була надія, що він повернеться.