Она рассказала, что они планировали расписаться. Об этом Скороход рассказала 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

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Антон Поляков был убит, – Скороход

Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит и не надо придумывать ничего, не нужно рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то чушь, которую придумывает господин Енин (говорится о первом заместителе главы МВД Евгении Енине – 24 канал). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех стричь под одну гребенку,

– сказала нардеп.

Более того, народный депутат Скороход рассказала:

"Мы были обручены. Мы должны были расписаться на его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник;

потому я скорее не просто друг, а любимая женщина;

мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, эта ложь, которая распространяется, в частности правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего с правдой".

Кстати, 26 октября заместитель главы ведомства Евгений Енин заявил, что согласно результатам новой экспертизы, проведенной МВД, в крови Полякова обнаружили также димедрол.

Тогда Енин объяснил: "Можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества". Добавил, что эта смесь попала в Полякова точно не из аптеки. Впрочем, ведомство не будет комментировать, как такие вещества могли оказаться в организме нардепа.

Коротко о смерти Полякова и расследовании правоохранителей