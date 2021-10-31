Она рассказала, что они планировали расписаться. Об этом Скороход рассказала 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов.
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Антон Поляков был убит, – Скороход
Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит и не надо придумывать ничего, не нужно рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то чушь, которую придумывает господин Енин (говорится о первом заместителе главы МВД Евгении Енине – 24 канал). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех стричь под одну гребенку,
– сказала нардеп.
Более того, народный депутат Скороход рассказала:
- "Мы были обручены. Мы должны были расписаться на его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник;
- потому я скорее не просто друг, а любимая женщина;
- мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, эта ложь, которая распространяется, в частности правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего с правдой".
Кстати, 26 октября заместитель главы ведомства Евгений Енин заявил, что согласно результатам новой экспертизы, проведенной МВД, в крови Полякова обнаружили также димедрол.
Тогда Енин объяснил: "Можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества". Добавил, что эта смесь попала в Полякова точно не из аптеки. Впрочем, ведомство не будет комментировать, как такие вещества могли оказаться в организме нардепа.
Коротко о смерти Полякова и расследовании правоохранителей
- Ночью против 8 октября 33-летний народный депутат Антон Поляков из группы "За майбутнє" (ранее был "слугой народа") был найден мертвым в Киеве.
- Тогда полиция остановила таксиста и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье, который не подавал никаких признаков жизни. Прибывшие медики пытались реанимировать его, но безуспешно.
- Согласно вскрытию, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- 11 октября в организме умершего нардепа Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон. Экспертиза изучит, как и когда вещество туда попало.