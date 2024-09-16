Соревнования в Хорватии выдались успешными для украинских дзюдоистов. Оба спортсмена завоевали медали турнира в весовой категории до 100 килограммов, об этом сообщает НОК Украины на своей официальной странице в телеграмме.

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Успешный Гран-при Загреба-2024 для украинцев

Антон Савицкий и Заур Дуньямалиев приняли участие в турнире по дзюдо в хорватском Загребе. Антон уверенно одолел своих соперников на пути к финалу и завоевал "золото" соревнований.

В финальной схватке украинец победил представителя Великобритании Риса Томпсона броском на ваза-ари. Другой украинский дзюдоист Заур Дуньямалиев в поединке за "бронзу" встречался с Симеоном Катариной.

Нидерландский спортсмен преобладал походу схватки, но Дуньямалиев смог перевернуть поединок в свою пользу. Украинский дзюдоист отличился результативным действием, а затем вырвал победу на Golden Score.

Антон Савицкий впервые стал победителем на серии турниров Grand Prix. Для Заура Дуньямалиева бронзовая медаль стала первой в карьере на соревнованиях Мирового тура. В итоге украинцы заняли 2 места на пьедестале в Загребе.