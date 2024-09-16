Змагання у Хорватії видались успішними для українських дзюдоїстів. Обидва спортсмени здобули медалі турніру у ваговій категорії до 100 кілограмів, про це повідомляє НОК України на своїй офіційній сторінці у телеграмі.

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Успішний Гран-прі Загреба-2024 для українців

Антон Савицький та Заур Дуньямалієв взяли участь у турнірі із дзюдо у хорватському Загребі. Антон впевнено здолав своїх суперників на шляху до фіналу та здобув "золото" змагань.

У фінальній сутичці українець переміг представника Великої Британії Ріса Томпсона кидком на ваза-арі. Інший український дзюдоїст Заур Дуньямалієв у поєдинку за "бронзу" зустрічався із Симеоном Катаріною.

Нідерландський спортсмен переважав походу сутички, але Дуньямалієв зміг перевернути поєдинок на свою користь. Український дзюдоїст відзначився результативною дією, а згодом вирвав перемогу на Golden Score.

Антон Савицький вперше став переможцем на серії турнірів Grand Prix. Для Заура Дуньямалієва бронзова медаль стала першою у кар'єрі на змаганнях Світового туру. У підсумку українці зайняли 2 місця на п'єдесталі у Загребі.