Нігерійський футболіст Еммануель Окодува залишив значний слід в історії українського футболу. Нападник став першим легіонером, якому вдалось пограти як за Динамо, так і за Шахтар.

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Зустрів сирени у Києві

Після завершення ігрової кар'єри нігерієць залишився в Україні та працював помічником тренер у аматорському клубі Сокіл. Саме у Києві Еммануель і зустрів початок повномасштабної війни проти Росії.

Моя реакція 24 лютого 2022 року була, як і в будь-якої іншої людини. Всі були шоковані. Я такого не очікував. Це був дуже жахливий досвід і якесь божевілля. Прокидаєшся о 6-й годині ранку, чуєш сирени і вибухи, а потім починаєш думати, що робити далі. Думав, що, можливо, за 1-3 дні все вирішиться, але після двох тижнів зрозумів, що війна надовго і це дуже небезпечно. Тому мені довелося поїхати,

– розповів Окодува.

Нігерієць був у Німеччині, де не забував про війну. Форвард виходив на мітинг на підтримку України та обгортався у синьо-жовтий прапор, а також маю татуювання герба України на руці.

Ми всі знаємо, що зараз відбувається в Україні. Я чи хтось на зразок мене, хто провів майже половину свого життя в Україні, точно має продемонструвати власну підтримку. Ось чому я мав це зробити. Україна для мене як другий дім. Я з українськими людьми до кінця. Сподіваюсь, що все буде гаразд, Україна вийде переможцем, а потім усі будуть мати гарне життя в країні. Знаю, що після війни Україна стане ще кращим місцем,

– зізнався нігерієць.

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Нагадаємо, що форвард в Україні пограв за Ворсклу, Арсенал, ЦСКА, Шахтар, Металург Донецьк та Динамо. У сезоні 2005-2006 Еммануель став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши за Арсенал 15 голів.