Під час літнього трансферного вікна російські футбольні клуби витратили величезні кошти на придбання легіонерів. Це викликало обурення скандальної організації "Ветерани Росії", яка звернула увагу на витрати у футболі, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Істерика російських злочинців

Вони вимагають зобов'язати клуби Російської прем'єр-ліги платити данину на потреби військових. В рамках ініціативи пропонується встановити відсоток від трансферів, який піде на "придбання спеціальних технічних засобів, медикаментів" для російських загарбників.

"Мільйони на якихось заморських футболістів, а що для наших хлопців, які захищають Батьківщину? Що за таке ставлення? Замість того, щоб набивати кишені і тринькати гроші на іноземних гравців, давайте частину цих сум направимо на допомогу бійцям СВО (так Росії називають війну проти України – 24 Канал)! Давно настав час припинити цей футбольний бенкет під час війни. Справжній патріотизм не в іноземних гравцях, а реальних справах! І якщо футбольні клуби цього не розуміють, ми їм це запропонуємо!", – обурився голова руху Ільдар Резяпов.

Довідка. Організація "Ветерани Росії" неодноразово відзначалися написаннями доносів на Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Андрія Макаревича та інших діячів культури, які залишили країну-агресорку. Зокрема вони закликали відібрати будинок Софії Ротару в окупованому Криму.

Витрати російських клубів