Во время летнего трансферного окна российские футбольные клубы потратили огромные средства на приобретение легионеров. Это вызвало возмущение скандальной организации "Ветераны России", которая обратила внимание на расходы в футболе, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Истерика российских преступников

Они требуют обязать клубы Российской премьер-лиги платить дань на нужды военных. В рамках инициативы предлагается установить процент от трансферов, который пойдет на "приобретение специальных технических средств, медикаментов" для российских захватчиков.

"Миллионы на каких-то заморских футболистов, а что для наших ребят, которые защищают Родину? Что за такое отношение? Вместо того, чтобы набивать карманы и транжирить деньги на иностранных игроков, давайте часть этих сумм направим на помощь бойцам СВО (так России называют войну против Украины – 24 Канал)! Давно пора прекратить этот футбольный пир во время войны. Настоящий патриотизм не в иностранных игроках, а реальных делах! И если футбольные клубы этого не понимают, мы им это предложим!", – возмутился глава движения Ильдар Резяпов.

Справка. Организация "Ветераны России" неоднократно отмечались написанием доносов на Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича и других деятелей культуры, которые покинули страну-агрессора. В частности они призвали отобрать дом Софии Ротару в оккупированном Крыму.

Расходы российских клубов