Антоненко из СИЗО поблагодарил маму Павла Шеремета: фото письмо
Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который сейчас находится в СИЗО, из-за решетки выразил свою благодарность маме погибшего журналиста. Он поблагодарил ее за слова о том, что она "не хочет, чтобы страдали невинные люди".
Антоненко передал соответствующее письмо из СИЗО, а обнародовала его в фейсбуке директор группы Riffmaster Полина Иванова.
Важно: Антоненко имеет стопроцентное алиби, – адвокат подозреваемого по делу Шеремета
Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, чтобы не говорили. Мое сверху. Это все ложь! Полная. Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди,
– написал он.
Накануне адвокат Антоненко, обвиняемого в организации убийства Шеремета, подчеркнул: у его подзащитного стопроцентное алиби.
Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета
- Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.
- Основная версия правоохранителей Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.
- 12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде как фотографировала камеры наблюдения у дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.
- 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения.