Антоненко из СИЗО поблагодарил маму Павла Шеремета: фото письмо

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который сейчас находится в СИЗО, из-за решетки выразил свою благодарность маме погибшего журналиста. Он поблагодарил ее за слова о том, что она "не хочет, чтобы страдали невинные люди".

Антоненко передал соответствующее письмо из СИЗО, а обнародовала его в фейсбуке директор группы Riffmaster Полина Иванова.

Важно: Антоненко имеет стопроцентное алиби, – адвокат подозреваемого по делу Шеремета

Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, чтобы не говорили. Мое сверху. Это все ложь! Полная. Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди,

– написал он.

Накануне адвокат Антоненко, обвиняемого в организации убийства Шеремета, подчеркнул: у его подзащитного стопроцентное алиби.

Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета