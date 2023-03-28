Мужчина отправился в невероятное путешествие на маленькой лодке, которую назвал Ocean Defender. Де ла Роса хотел стать первым человеком, который в одиночку доплыл до Антарктики.

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Путешествие одиночки в Антарктику

Де ла Роса путешествовал без топлива, используя только собственные силы и океанские течения и ветер. Из-за огромных волн лодка мужчины перекидывалась на бок много раз. Когда лодка де ла Росы впервые совершила оборот на 360 градусов – он испугался.

Честно говоря, это меня очень испугало. Хотя я знал, что лодка выровняется сама, удар волны был чрезвычайно сильным. Когда волна в пятый раз накатила на Ocean Defender, он обернулся на полные 360 дважды подряд,

– рассказал путешественник.



Де ла Роса путешествовал без топлива на лодке / фото BBC

Также проблемой во время путешествия было то, что мужчина мало спал. Первые несколько дней он едва успевал поесть, поскольку греб более 20 часов в день, тщетно пытаясь держать курс на юг против течений и ветров.

В итоге Де ла Роса стал первым человеком, который в одиночку доплыл на юг до 59-й параллели.



Путешественник на лодке / фото BBC



Во время путешествия было много проблем / фото BBC

Интересно! По данным Международной ассоциации антарктических туроператоров (IAATO), в сезоне 2019 – 2020 годов Антарктиду на круизных лайнерах посетили 73 670 человек.

Человек прошел 100 тысяч шагов за 24 часа

Напомним, что ранее энтузиаст фитнеса Стивен показал, как выполнял 100 тысяч шагов за 24 часа. Это звучит очень просто, но это действительно сложная задача, с которой не справится даже хорошо подготовленный человек.

Стивен за это время сжег колоссальные 5 370 калорий, потеряв в общей сложности 2,44 килограмма во время "неторопливой" прогулки.