Соответствующий контракт будет действовать до 2026 года. Такой договоренности удалось достичь впервые за много лет, отметили в ГП "Антонов".

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В предприятии уточнили, что речь идет об использовании самолетов их воздушного флота для выполнения стратегических авиаперевозок в пользу стран НАТО и Евросоюза. Это предусмотрено, в частности, программой SALIS.

Справка. Государственное предприятие "Антонов" принимает участие в программе SALIS с декабря 2018 года. Действующий контракт завершается 31 декабря 2021 года.

Что предполагает контракт подписан

Контракт заключен между Antonov Logistics Salis и Агентством поддержки и закупок НАТО. Соглашение предусматривает, что "Авиалинии Антонова" должны предоставлять гарантированный доступ к транспортным самолетам для экстренной доставки грузов.

Речь идет о кризисных ситуациях. Сделать это надо в пределах нескольких дней после того, как поступит соответствующая заявка. Отметим, что в программе SALIS принимают участие 5 транспортных самолетов "Авиалиний Антонова", в основном это Ан-124-100 "Руслан".

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