Відповідний контракт буде чинним до 2026 року. Такої домовленості вдалося досягнути вперше за багато років співрпраці, наголосили у ДП "Антонов".
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У підприємстві уточнили, що мовиться про використання літаків їхнього повітряного флоту для виконання стратегічних авіаперевезень на користь країн НАТО та Євросоюзу. Це передбачено, зокрема, програмою SALIS.
Що передбчає підписаний контракт
Контракт укладений між Antonov Logistics Salis та Агентством підтримки та закупівель НАТО. Угода передбачає, що "Авіалінії Антонова" повинні надавати гарантований доступ до транспортних літаків для екстреного доставлення вантажів.
Мовиться про кризові ситуації. Зробити це треба у межах кількох днів після того, як надійде відповідна заявка. Зазначимо, що у програмі SALIS беруть участь 5 транспортних літаків "Авіаліній Антонова", здебільшого це Ан-124-100 "Руслан".
Що ще варто знати про SALIS
- Ця програма об'єднує країни, які використовують літаки Ан-124-100 для вантажів країн-членів Альянсу. Серед них – Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина та Словенія.
- Польоти SALIS почалися ще у лютому 2006 року. Тоді після того, як Пакистан сколихнув землетрус, проводилась гуманітарна операція з ліквідації наслідків природного лиха.