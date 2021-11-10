Відповідний контракт буде чинним до 2026 року. Такої домовленості вдалося досягнути вперше за багато років співрпраці, наголосили у ДП "Антонов".

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У підприємстві уточнили, що мовиться про використання літаків їхнього повітряного флоту для виконання стратегічних авіаперевезень на користь країн НАТО та Євросоюзу. Це передбачено, зокрема, програмою SALIS.

Довідка. Державне підприємство "Антонов" бере участь у програмі SALIS із грудня 2018 року. Чинний контракт завергується 31 грудня 2021 року.

Що передбчає підписаний контракт

Контракт укладений між Antonov Logistics Salis та Агентством підтримки та закупівель НАТО. Угода передбачає, що "Авіалінії Антонова" повинні надавати гарантований доступ до транспортних літаків для екстреного доставлення вантажів.

Мовиться про кризові ситуації. Зробити це треба у межах кількох днів після того, як надійде відповідна заявка. Зазначимо, що у програмі SALIS беруть участь 5 транспортних літаків "Авіаліній Антонова", здебільшого це Ан-124-100 "Руслан".

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