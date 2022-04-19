Авторы мультфильма – Оля и Юля Ткач. ГП "Антонов" обнародовало его у себя на странице.

Важное восстановление "Мрии": в ГП "Антонов" рассказали, как собираются восстанавливать самолет

В компании также поблагодарили за поддержку всех, кто не безразличен к истории и будущему авиации в Украине.

"Мрию" отстроят

Напомним, российские оккупационные войска уничтожили "Мрию" на аэродроме Гостомеля. Это был самый большой самолет в мире, который неоднократно помогал миру, перевозя гуманитарные грузы.

Восстановление "Мрии" займет время – самолет нужно перепланировать. Однако это обязательно сделают. Более того, небезразличные граждане уже присылают деньги для этого.