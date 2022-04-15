Это легендарный и уникальный самолет, который был самым большим в мире. Его уничтожение стало ударом не только для предприятия "Антонов", но и для мирных граждан Украины и всего мирового сообщества.

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Так что в предприятии сказали, что восстановление "Мрии" для них – "сверхважная задача".

Восстановление "Мрии" займет время – самолет нужно перепланировать

В ГП "Антонов" объяснили, что некоторые основные агрегаты для планера самолета имеются. Однако новая "Мрия" должна соответствовать современным и перспективным нормам летной пригодности и быть оборудована в соответствии с перечнем задач, которые она будет выполнять.

Это потребует большого объема расчетно-конструкторских работ, избрания и закупки соответствующих комплектующих, проведения программы испытаний и другое. Безусловно, этот проект будет осуществляться в широкой международной кооперации с участием ведущих компаний и предприятий глобальной авиаиндустрии,

– сказали в пресс-службе.

После этого нужно отдельно определить финансирование

Объем финансирования и возможность использовать разрушившие россиянами компоненты Ан-225 будет определять специальная комиссия, которую сейчас создают под эгидой ДК "Укроборонпром".

Источники финансирования будет определять правительство.

В фонд уже поступили первые средства

Неравнодушные люди уже направили средства в фонд на восстановление "Мрии". В "Антонов" пообещали, что их используют исключительно для реализации проекта по восстановлению самолета. И "с прозрачной отчетностью за каждую потраченную гривну или доллар".

Что касается терминов, сейчас говорить о них преждевременно, ведь программа должна быть тщательно проработана. Также еще раз просим вас в ближайшее время воздержаться от посещения аэродрома "Киев-Антонов-2", на территории которого проводятся работы по разминированию и обезвреживанию других последствий пребывания оккупантов,

– отметили в ДП "Антонов".