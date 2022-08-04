Однако 3 августа стало известно, что это лишь очередная ложь со стороны властей россии. Ее опровергли представители компании олигарха, на которого полагались путинские прихвостни. В то же время, мост практически непригоден для перекидывания техники, что существенно ухудшает логистику оккупантов на Херсонщине.

Кстати В районе Антоновского моста снова что-то пылает, взрывы слышат и в оккупированных Донецке и Макеевке

Как товарищ путина подставил кремль

вице-премьер россии марат хуснуллин признал в разговоре с пропагандистами, что мосту необходимо восстановление. Однако, мол, это не проблема, потому что переправу якобы восстановят специалисты компании, которая строила Крымский мост (через Керченский пролив).

Мы нашли базу и людей, которые в этом понимают. Мы пригласили лучшую мостостроительную компанию в стране, которая строила самое большое количество мостов – и самых сложных. Это та же компания, которая строила наш Крымский мост,

– сказал хуснуллин.

Согласно открытым данным, генподрядчиком строительства Крымского моста была компания ротенберга "Стройгазмонтаж", создавшая для этого дочернюю структуру "СГМ-Мост".

Однако журналисты решили проверить эти слова вице-премьера. И представитель бизнесмена официально сообщил им, что никакие структуры российского миллиардера не только не планируют участвовать в восстановлении Антоновского моста, но и не получали предложений участвовать в этом.

Примите во внимание! По данным СМИ, у Путина есть с ротенбергом очень много общих проектов, на которых они оба зарабатывают миллиарды долларов. Вероятно, именно за это диктатор в 2020 году наградил олигарха золотой звездой "герой труда Российской федерации".



Вручение золотой звезды ротенбергу / Фото кремля

Интересно – в Крымский мост можно попасть из Запорожской области: смотрите видео