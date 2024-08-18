Село Апанасовка расположено недалеко от районного центра – Кореневого. Где именно, показывает 24 Канал.

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Операция в Курской области

Военные 501 отдельного батальона морской пехоты поделились успехами в Курской области и опубликовали кадры, как уничтожают российский флаг в селе Апанасовка.

Известно, что Апанасовка расположена в Кореневском районе Курской области. Расстояние до самого Кореневского составляет около 13 километров, а до границы с Сумской областью – всего 10. От областного центра – Курска, Апанасовку отделяет 106 километров.

Где расположена Апанасовка: смотрите на карте

Стоит также отметить, что мимо Апанасовки пролегает прямая дорога на соседнее село Снагость, а оттуда – на само Коренево. Отметим, что на пути от Снагости до Коренево только один приселок.

Также добавим, что по данным DeepState, еще на второй день ВСУ вплотную подошли к Коренево с юга. Движение от Апанасовки позволит ВСУ развить там инициативу.

Ранее ВСУ уже сообщали о взятии под контроль сел, расположенных на пути к Апанасовке – Внезапного, Викторовки и Гордиевки.