Кроме этого, Силы обороны зачистили соседние села – Викторовку и Гордеевку. Где расположены эти три населенных пункта на карте, показывает 24 Канал.

Смотрите также Неосведомленность США, солдаты в гражданском и азарт, – NYT о планировании Курской операции

Операция в Курской области

На девятый день боев в Курской области стало известно, что Вооруженные Силы взяли под контроль еще по крайней мере три села – Внезапное, Викторовку и Гордеевку.

Все они размещены в Кореневском районе Курщины и лежат недалеко от границы с Украиной – расстояние до Сумской области составляет менее 4 километров. Также отметим, что расстояние до самого города Коренево составляет 20 километров, а до Суджи – всего 35.

Где расположено Внезапное и другие освобожденные села: смотрите на карте

Добавим, что мимо этих сел пролегает прямая дорога на село Снагость, а оттуда – на само Коренево.

К слову, Александр Сырский во время утреннего доклада 14 августа сообщил, что в начале суток в Курской области в плен попала сотня россиян. Тогда же отмечалось, что украинские войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров. По словам Сырского, также было "завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа".