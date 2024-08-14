Окрім цього, Сили оборони зачистили сусідні села – Вікторовку та Гордєєвку. Де розташовані ці три населені пункти на карті, показує 24 Канал.

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Операція у Курській області

На дев'ятий день боїв у Курській області стало відомо, що Збройні Сили взяли під контроль ще принаймні три села – Внєзапное, Вікторовку та Гордеєвку.

Всі вони розміщені у Коренєвському районі Курщини та лежать неподалік кордону з Україною – відстань до Сумської області становить менш як 4 кілометри. Також зазначимо, що відстань до самого міста Коренєво становить 20 кілометрів, а до Суджі – всього 35.

Де розташоване Внєзапне та інші звільнені села: дивіться на карті

Додамо, що повз ці села пролягає пряма дорога на село Снагость, а звідти – на саме Коренєво.

До слова, Олександр Сирський під час ранкової доповіді 14 серпня повідомив, що початку доби у Курській області у полон потрапила сотня росіян. Тоді ж зазначалося, що українські війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів. За словами Сирського, також було "завершено пошук і знищення противника у населеному пункті Суджа".