Журналісти The New York Times зазначають, що операція здивувала навіть найближчих союзників Києва, включно зі Сполученими Штатами. Однак зрештою вона розширила межі дозволеного використання західної військової техніки на території Росії.

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Як планувалася операція у Курській області

Видання зазначає, що для Росії наступ на Курську область був таким же неочікуваним як "марш Пригожина" на Москву у 2023 році. Журналісти називають це "великою авантюрою". Якщо ЗСУ зможуть втримати територію у Курській області, то це завдасть удару по Путіна та буде розмінною монетою для будь-яких переговорів.

Офіційні особи США розповіли, що їм не було відомо про операцію у Курській області. Можливо, Україна побоювалася, що американці спробують переконати посадовців скасувати наступ, а можливо причиною була стурбованість України витоками інформації.

Водночас ЗСУ також використовували транспортні засоби, зброю та боєприпаси, надані США, попри слова Байдена, що Україна може використовувати зброю американського виробництва в Росії лише для обмежених ударів самооборони.

Наступ був неочікуваний

Карти поля бою, складені незалежними аналітиками, показують, що солдати з бригад, які довго воюють на Сході, перед початком операції непомітно перемістилися в Сумську область. Росіяни бачили це, керівництву навіть подали звіт, що "сили, що були виявлені та розвіддані вказували на підготовку атаки". Проте їм прийшло розпорядження не панікувати.