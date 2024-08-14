Журналисты The New York Times отмечают, что операция удивила даже ближайших союзников Киева, включая Соединенные Штаты. Однако в конце концов она расширила границы разрешенного использования западной военной техники на территории России.
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Как планировалась операция в Курской области
Издание отмечает, что для России наступление на Курскую область было таким же неожиданным как "марш Пригожина" на Москву в 2023 году. Журналисты называют это "большой авантюрой". Если ВСУ смогут удержать территорию в Курской области, то это нанесет удар по Путину и будет разменной монетой для любых переговоров.
Официальные лица США рассказали, что им не было известно об операции в Курской области. Возможно, Украина опасалась, что американцы попытаются убедить чиновников отменить наступление, а возможно причиной была обеспокоенность Украины утечками информации.
В то же время ВСУ также использовали транспортные средства, оружие и боеприпасы, предоставленные США, несмотря на слова Байдена, что Украина может использовать оружие американского производства в России только для ограниченных ударов самообороны.
Наступление было неожиданным
Карты поля боя, составленные независимыми аналитиками, показывают, что солдаты из бригад, которые долго воюют на Востоке, перед началом операции незаметно переместились в Сумскую область. Россияне видели это, руководству даже подали отчет, что "силы, которые были обнаружены и разведданные указывали на подготовку атаки". Однако им пришло распоряжение не паниковать.
Мало кто ожидал, что Украина сможет начать новое наступление. Руководство перебросило части бригад в район Сум под предлогом обучения и получения новой техники. В регион стягивали тяжелое вооружение, а солдаты прятались в домах. Офицерам приказали избегать военной формы при входе в города.
Некоторым подразделениям сообщили о задании только в последний момент.
Успех планирования операции
В Курской области было меньше противотанковых рвов, противотанковых пирамид, боевых позиций с людьми. Также оказалось, что Россия установила в Курской области меньше мин, чем на оккупированных украинских территориях.
Незадолго до обеда 6 августа российские власти утверждали, что около 300 солдат, более 20 боевых бронированных машин и 11 танков из 22-й механизированной бригады ВСУ переправились в страну. Но эти первые сообщения были встречены пожиманием плечами,
– пишет NYT.
Дезинформация и пропаганда стали еще одним фронтом в этой войне, и никто не считал, что такое вторжение имело тактический смысл.